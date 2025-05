LE "SCOMMESSE" DEI MATURANDI Maturità 2025: D’Annunzio in pole, occhio a Svevo e Calvino. Spuntano le “scommesse” su Papa Francesco e l’Europa

I maturandi continuano a puntare su D’Annunzio alla Maturità: un ‘all-in’ rischioso che in passato non ha mai premiato. Riprendono quota - anche se non hanno ancora raggiunto posizioni di vertice - Montale e Calvino, come anche una traccia sul futuro della Chiesa o sull’Europa. L’intelligenza artificiale per molti è “quasi” una certezza