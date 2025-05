Condotta e Pcto: le (poche) novità della Maturità 2025 e le cose essenziali da sapere a un mese dall’esame

Una volta tanto l’esame di Maturità non cambia sostanzialmente rispetto all’anno precedente, anche se ci sono delle novità che attirano i titoli dei giornali. La prima riguarda un requisito d’esame: senza aver svolto le ore minime previste di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) - così si chiama l’ex alternanza scuola-lavoro - non si può essere ammessi all’esame. Ma, come fa notare il portale Skuola.net, non si tratta di una novità: la norma è figlia della “Buona Scuola” di renziana memoria ma, fino ad oggi, ne era stata sempre prorogata l’entrata in vigore. Invece è tutta da intestarsi al ministro Valditara la seconda novità: il maggior peso del voto in condotta.