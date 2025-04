Maturità 2025, torna il toto-tracce: si scommette sulla prima volta di D’Annunzio, sull'anniversario “tondo” del Covid e sull'immancabile IA

Non solo prosa, però: secondo l’ordinanza del MIM, infatti, tra gli autori selezionati per l’analisi del testo potrebbe figurare anche un poeta. Se così fosse, chi sarebbe il letterato di punta? Il podio, in questo caso, vede in vetta a pari merito Giacomo Leopardi e Giovanni Pascoli, con il 15% di preferenze: per il poeta “romantico” si tratterebbe della prima apparizione da trent’anni a questa parte, mentre per l’ideatore della poetica del “fanciullino” le speranze sono minime, essendo stato sorteggiato già nel 2022. Sullo sfondo, restano valide le ipotesi Dante Alighieri - anche se ha scritto prima dell’Unità d’Italia vanta due apparizioni negli ultimi trent’anni - ed Eugenio Montale. Quest’ultimo è un evergreen che manca dal 2012 ed è stato proposto ben tre volte in passato.