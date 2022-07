Compiti delle vacanze: Verga e Pirandello gli autori più assegnati dai docenti (e quindi ‘consultati' sul web)

Ma nella realtà non mancano attività che, per molti, risultano spesso indigeste. Come quelle legate ai compiti delle vacanze. In particolare, ce n’è una che da sempre grava sulla testa dei ragazzi: le famose letture estive. Romanzi e saggi su cui i professori, al ritorno sui banchi, chiedono di fare una relazione; per verificare che effettivamente siano stati letti. Ma gli studenti, dall’alto della loro astuzia, trovano il modo di aggirare l’ostacolo.

Il libro si "legge" online

In che modo? Cercando online appunti, riassunti se non addirittura spiegazioni complete di quei testi. Basti pensare che la sezione di Skuola.net dedicata alle recensioni di libri, a partire dalla fine della scuola a metà luglio, ha già collezionato 350 mila visite. Per questo, l’analisi degli argomenti più cercati può aiutarci a delineare una sorta di classifica dei libri più assegnati per l’estate 2022. Re indiscusso è senza dubbio Pirandello, che appare con ben tre opere. Anche se il libro più letto in assoluto porta la firma di un altro siciliano: Giovanni Verga. Ma, come sempre, non manca qualche sorpresa.

1. Giovanni Verga - I Malavoglia

Pilastro del programma di letteratura, soprattutto delle scuole superiori, nonché protagonista della Maturità 2022. Ma, complice il fatto che quest’anno si celebra il centenario della morte del grande autore ‘verista’, Verga è stato anche in cima ai pensieri dei docenti nel momento in cui dovevano decidere su quali letture far cimentare i propri alunni. Il nome dell’opera regina è quasi scontato: “I Malavoglia”. Ambientato in una povera Aci Trezza, racconta la storia di una famiglia siciliana, le cui sfortune iniziano con la partenza di 'Ntoni, maggiore di 5 figli, come soldato, e di un cattivo affare conclusosi con il naufragio - in cui morirà il capofamiglia Bastianazzo - della loro barca Provvidenza, la principale fonte di sostentamento della famiglia. Nonno, madre e figli dovranno quindi riuscire ad andare avanti nonostante la miseria e i debiti.

2. Luigi Pirandello - Uno, nessuno e centomila

Al secondo posto ecco la prima apparizione di Pirandello, con uno dei personaggi più articolati partoriti dalla mente del drammaturgo siciliano: Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo “Uno, Nessuno e Centomila” e simbolo del dramma esistenziale dell’essere umano; vittima dell’incomunicabilità insita nel relativismo conoscitivo e del suo conseguente, inevitabile, isolamento. Basta poco, come un presunto naso storto, per farlo sprofondare in una vera e propria crisi di identità. Un complesso che lo porterà alla follia, spingendolo al ricovero in un ospizio. Dove però, paradossalmente, si sentirà finalmente libero da ogni convenzione, non dovendo subire il giudizio

3. Luigi Pirandello - Il fu Mattia Pascal

Completa il podio, tutto “siciliano”, delle letture estive degli studenti la seconda presenza di Luigi Pirandello, che dunque piazza ben due opere tra le prime tre. Entrambe dal tema complementare. Anche “Il fu Mattia Pascal”, infatti, racconta la vicenda di un uomo - Mattia Pascal - che non è più soddisfatto della propria esistenza. Decide, per questo, di far perdere le sue tracce e di cambiare identità, diventando Adriano Meis. Anche la nuova vita, però, si dimostra deludente. Quando pensa di ritornare al suo paese, dove tutti lo credono morto, si accorge che tutto è cambiato. Un testo che racchiude tutti gli elementi tipici della crisi esistenziale umana del Novecento.

4. Oscar Wilde - Il ritratto di Dorian Gray

Il primo tra i libri stranieri presenti tra i testi più letti dagli studenti durante le vacanze estive lo troviamo al quarto posto ed è uno dei cardini della letteratura britannica nonché uno dei più studiati tra i banchi di scuola: “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde. Una metafora della vita e dei compromessi che a volte si devono fare per ottenere quello che si desidera. Protagonista il giovane Dorian Gray che firma un "patto col demonio", grazie al quale rimarrà eternamente giovane e bello, mentre il suo ritratto mostrerà i segni della decadenza fisica e della corruzione morale.

5. Italo Calvino - Il barone rampante

Italo Calvino riesce a conquistare un posto a metà classifica con un titolo che ha sempre ben figurato nelle classifiche dei testi più cercati online: “Il barone rampante”. Un ironico romanzo che narra le avventure di Cosimo Piovasco di Rondò, giovane rampollo di una nobile famiglia ligure di fine ‘700. Dopo un litigio con il padre, Cosimo sale su un albero del giardino di casa promettendo di non scendere mai più. Da quel momento, per lui, inizierà una serie di avventure ai limiti dell’incredibile. Passando da un albero all’altro. Finché un bel giorno, sentendo la morte vicina, salirà su una mongolfiera e sparirà nel cielo. Avendo mantenuto la sua promessa per tutta la vita.

6. Luigi Garlando - Per questo mi chiamo Giovanni

Un testo che non poteva mancare proprio quest’anno in cui ricorre il trentesimo anniversario della morte dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi in modo cruento dalla mafia e ormai ricordati come eroi dalle generazioni che sono venute dopo di loro.

Il libro è scritto da Luigi Garlando, giornalista prestato al romanzo. La storia ha per protagonista Giovanni e il suo papà che, per il decimo compleanno, decide di regalare al figlio una gita attraverso la loro città: Palermo. Nel corso della passeggiata, il papà gli spiega il motivo della decisione di chiamarlo proprio Giovanni, raccontandogli, attraverso le diverse tappe della visita, la vita di Giovanni Falcone e la sua lotta alla mafia.

7. Fabio Geda - Nel mare ci sono i coccodrilli

“Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda continua a convincere i docenti italiani, che lo scelgono in massa anche quest’anno come lettura estiva da consigliare ai propri alunni. Tratto da una storia vera, il libro racconta la storia di Enaiatollah Akbari, ragazzo afgano costretto a fuggire per le persecuzioni dei talebani, ma abbandonato dopo poco dalla madre in Pakistan. Enaiatollah, da quel momento, fa del suo meglio per sopravvivere, vivendo da clandestino e lavorando tra il Pakistan e l’Iran. Dopo aver raggiunto la Turchia, parte per la Grecia e arriva a destinazione a seguito di un pericoloso viaggio in gommone. Riesce quindi a viaggiare fino all’Italia, dove finalmente si ferma e trova una nuova famiglia.

8. George Orwell - 1984

Una novità in top 10 rispetto alle annate precedenti e, tuttavia, un grande classico dell’autore britannico: 1984 è un romanzo distopico che immagina un mondo che, per molti versi, presenta elementi che ricordano in maniera non troppo rassicurante ciò che viviamo nei giorni nostri. Un testo, insomma, che fa da metafora di ciò che “potrebbe essere” se questi elementi dovessero, in qualche modo, trovare un’applicazione estrema nella nostra società. La storia dei protagonisti si svolge nel contesto di un regime fanatico e accentratore che fà del controllo e della propaganda la sua arma principale, che rigetta ogni forma di dissenso e che, alla fine, riesce addirittura ad entrare nella mente di chi si oppone e modificarne il pensiero.

9. Carlo Goldoni - La Locandiera

La commedia più famosa di Goldoni, che riesce a entrare nella top 10, si incentra sulle vicende di Mirandolina, un'attraente e astuta giovane che possiede a Firenze una locanda ereditata dal padre, che amministra con l'aiuto del cameriere Fabrizio. Per la sua bellezza, la ragazza è costantemente corteggiata da ogni cliente, in modo particolare dal Marchese di Forlipopoli e dal Conte di Albafiorita. Quando arriva alla locanda anche il misogino Cavaliere di Ripafratta, per dispetto Mirandolina decide di farlo innamorare, e ci riesce. Ma la burla non può durare in eterno e alla fine la bella locandiera sceglierà un insospettabile marito.

10. Luigi Pirandello - Sei personaggi in cerca di autore

Per chiudere la parte alta della classifica dei testi più letti, o comunque più affrontati, dagli studenti durante l’estate 2022, torna Pirandello, stavolta in veste di drammaturgo. Nel suo “Sei personaggi in cerca di autore” lo scrittore crea il teatro nel teatro, in un’opera in cui i suoi protagonisti ricompongono la loro storia “scrivendola” man mano che si realizza, senza limiti di tempo e spazio. Tipica dell’opera è la cosiddetta “rottura della quarta parete”, per cui i personaggi entrano in contatto con il pubblico, e realtà e finzione si confondono continuamente. Anche in questo caso Pirandello non esita a riportare tra le righe i temi a sé più cari, che riguardano l’inconscio e il dramma dell’esistenza umana.