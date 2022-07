Quando si ritorna a scuola? I primi iniziano il 5 settembre, gli ultimi il 19: il calendario Regione per Regione

La risalita della curva dei contagi, infatti, sta mettendo in allarme il mondo della scuola. Riproponendo i dubbi con cui gli studenti e le loro famiglie hanno imparato a familiarizzare durante la pandemia: Ci saranno le mascherine? Si tornerà alla Dad? Serviranno vaccinazioni e Green Pass? Sinora, però, è stato tralasciato un elemento che può essere fondamentale per orientarsi e organizzarsi al meglio: quando si tornerà sui banchi? Ricordiamo che la data di ripresa delle lezioni è decisa, in autonomia, dalle singole Regioni; ed è quindi diversa a seconda del territorio in cui si vive. Per questo, il portale Skuola.net ha voluto fare una ricognizione generale.

Scuola 2022 2023: quando sarà il primo giorno dell’anno scolastico?

Calendario alla mano, i primi a inaugurare l’anno scolastico 2022/2023 - come quasi sempre accade - saranno i ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano, che già nel corso della prima settimana di settembre, più precisamente lunedì 5, dovranno dire arrivederci alle vacanze. Ma il grosso degli alunni di scuole primarie, medie e superiori potrà riposarsi ancora un po'. Visto che per quasi tutti gli altri studenti la prima campanella risuonerà nel corso della settimana successiva, tra il 12 e il 15 settembre, a seconda della zona. Ancora più fortunato chi vive in Sicilia e in Valle d’Aosta: per loro la ripresa è rinviata a lunedì 19 settembre. Questo l’elenco cronologico dettagliato, regione per regione, dei vari “primo giorno” di scuola:

- Provincia autonoma di Bolzano: inizio lezioni il 5 settembre 2022

- Provincia autonoma di Trento: inizio lezioni il 12 settembre 2022

- Lombardia: inizio lezioni il 12 settembre 2022 (5 settembre per l’infanzia)

- Piemonte: inizio lezioni il 12 settembre 2022

- Veneto: inizio lezioni il 12 settembre 2022

- Friuli Venezia Giulia: inizio lezioni il 12 settembre 2022

- Basilicata: inizio lezioni il 12 settembre 2022

- Abruzzo: inizio lezioni il 12 settembre 2022

- Campania: inizio lezioni il 13 settembre 2022

- Puglia: inizio lezioni il 14 settembre 2022

- Calabria: inizio lezioni il 14 settembre 2022

- Umbria: inizio lezioni il 14 settembre

- Marche: inizio lezioni il 14 settembre 2022

- Liguria: inizio lezioni il 14 settembre 2022

- Sardegna: inizio lezioni 14 settembre

- Molise: inizio lezioni il 14 settembre 2022

- Lazio: inizio lezioni il 15 settembre

- Emilia Romagna: inizio lezioni il 15 settembre 2022

- Toscana: inizio lezioni il 15 settembre 2022

- Sicilia: inizio lezioni il 19 settembre 2022

- Valle d’Aosta: inizio lezioni il 19 settembre 2022