Compiti a casa, oltre un terzo degli studenti impiega più di 4 ore al giorno: Internet, AI e genitori corrono in aiuto

C’è da sottolineare, tuttavia, che a ripiegare sulla tecnologia sono soprattutto i ragazzi delle superiori, mentre tra quelli delle medie il dato scende sensibilmente. Forse perché i più piccoli non si sentono così confidenti nel presentare compiti prodotti, del tutto o in parte, con la “scorciatoia”. Ma, attenzione, non esiste solo il digitale. Perché sono ancora in tanti, circa il 90%, quelli che hanno ceduto - chi più chi meno - alla tentazione di copiare dai compagni di classe (o di essere loro stessi la fonte della scappatoia, facendo copiare gli altri).