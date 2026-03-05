Scuola: Carta del docente attiva dal 9 marzo, ma l'importo sarà ridotto

La platea del bonus, destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale degli insegnanti, per l'anno scolastico 2025-2026 si amplia ulteriormente, andando a coinvolgere oltre un milione di docenti, circa 200mila in più rispetto allo scorso anno. Numeri in salita a causa dell'estensione del bonus: quest'anno la Carta del docente sarà erogata anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati.