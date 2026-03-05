I beneficiari sono oltre un milione

Scuola: Carta del docente attiva dal 9 marzo, ma l'importo sarà ridotto

L'ampliamento della platea dei beneficiari comporta una redistribuzione dell’importo pro capite, quest'anno fissato in 383 euro 

05 Mar 2026 - 16:17
© Ansa

© Ansa

Dal 9 marzo sarà possibile attivare la Carta del docente 2025/2026 che avrà un importo aggiornato del valore di 383 euro, in diminuzione rispetto ai 500 euro erogati fino all'anno scorso. 

Leggi anche

Carta del docente 2025/2026, domande e risposte su novità e acquisti consentiti

Iscrizioni scuola, le 10 funzioni (poco note) di Unica: dalla comparazione tra istituti all’orientamento nel metaverso

Carta del docente, la platea si amplia

 La platea del bonus, destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale degli insegnanti, per l'anno scolastico 2025-2026 si amplia ulteriormente, andando a coinvolgere oltre un milione di docenti, circa 200mila in più rispetto allo scorso anno. Numeri in salita a causa dell'estensione del bonus: quest'anno la Carta del docente sarà erogata anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati.

Per il Ministero aumenta la valorizzazione dei docenti

 Per il ministero dell'Istruzione e del Merito "si dà, in questo modo e nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione professionale dei docenti, un'ulteriore risposta ad alcune sentenze che dal 2021 avevano prospettato la necessità di allargare la platea dei beneficiari".

Leggi anche

Maturità 2026, svelate le materie degli scritti e dell’orale: Latino al Classico e Matematica allo Scientifico

Maturità 2026, come preparare le quattro materie d'esame senza trascurare il resto del programma

Cosa si potrà acquistare

 Sono state ampliate, inoltre, le categorie di spesa ammissibili. Accanto all'acquisto di libri, riviste, alle attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre, teatri, acquisto di hardware e software, sono stati previsti, per la prima volta, anche servizi di trasporto di persone e l'acquisto di strumenti musicali.

Nuovi fondi per la formazionje e l'aggiornamento

 A questo importo, su volontà del ministro Giuseppe Valditara, si aggiungono ulteriori 281 milioni, 11 milioni in più rispetto ai 270 già annunciati, da destinare alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e per l'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso agli insegnanti.

Ti potrebbe interessare

videovideo
docenti
scuola
istruzione
ministero istruzione

Sullo stesso tema