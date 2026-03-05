Scuola: Carta del docente attiva dal 9 marzo, ma l'importo sarà ridotto
L'ampliamento della platea dei beneficiari comporta una redistribuzione dell’importo pro capite, quest'anno fissato in 383 euro
© Ansa
Dal 9 marzo sarà possibile attivare la Carta del docente 2025/2026 che avrà un importo aggiornato del valore di 383 euro, in diminuzione rispetto ai 500 euro erogati fino all'anno scorso.
Carta del docente, la platea si amplia
La platea del bonus, destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale degli insegnanti, per l'anno scolastico 2025-2026 si amplia ulteriormente, andando a coinvolgere oltre un milione di docenti, circa 200mila in più rispetto allo scorso anno. Numeri in salita a causa dell'estensione del bonus: quest'anno la Carta del docente sarà erogata anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati.
Per il Ministero aumenta la valorizzazione dei docenti
Per il ministero dell'Istruzione e del Merito "si dà, in questo modo e nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione professionale dei docenti, un'ulteriore risposta ad alcune sentenze che dal 2021 avevano prospettato la necessità di allargare la platea dei beneficiari".
Cosa si potrà acquistare
Sono state ampliate, inoltre, le categorie di spesa ammissibili. Accanto all'acquisto di libri, riviste, alle attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre, teatri, acquisto di hardware e software, sono stati previsti, per la prima volta, anche servizi di trasporto di persone e l'acquisto di strumenti musicali.
Nuovi fondi per la formazionje e l'aggiornamento
A questo importo, su volontà del ministro Giuseppe Valditara, si aggiungono ulteriori 281 milioni, 11 milioni in più rispetto ai 270 già annunciati, da destinare alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e per l'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso agli insegnanti.