Carta del docente 2025/2026, domande e risposte su novità e acquisti consentiti
Guida completa alle nuove regole per hardware e trasporti, corsi di formazione e libri. Novità dell'anno l'estensione del bonus anche ai precari
© Ansa
Gennaio si è chiuso con la pubblicazione delle materie della Maturità dando così una certezza agli studenti che quest'anno devono sostenere l'esame. Sono invece ancora in attesa di certezze gli insegnanti che usufruiscono della la Carta del Docente. Il nuovo accredito era previsto entro la fine di gennaio ma manca ancora il decreto ministeriale con le specifiche degli importi e del numero dei beneficiari. Non è da escludere che l’erogazione possa slittare a inizio febbraio, ma l’accredito resta formalmente legato all’anno scolastico in corso. Facciamo il punto su cos'è questa agevolazione, quali sono le novità di quest'anno e che cosa è possibile acquistare.
Cos'è la carta del docente?
La Carta del Docente è un bonus, fino a ora quantificato in 500 euro lordi, erogato sotto forma di borsellino elettronico e destinato ai docenti delle scuole statali. È dedicato alla formazione e all'aggiornamento professionale. Istituita dalla legge 107/2015 ("Buona Scuola") la carta del docente permette l'acquisto di libri, corsi, biglietti per eventi culturali, hardware e software tramite la piattaforma cartadeldocente.istruzione.it con SPID o CIE.
Quali sono le novità per l'anno scolastico 2025/2026?
La novità più importante della Carta del Docente relativa a quest'anno scolastico riguarda l'inclusione nella platea di destinatari anche dei precari. Il bonus nel dettaglio è previsto per docenti di ruolo, i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, i docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e personale educativo.
Come mai ci sono ritardi nell'arrivo della carta?
I ritardi sono dovuti proprio all'ampliamento della platea dei beneficiari. Ma come confermato dalla sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti durante un’interrogazione parlamentare, non si tratterebbe di ritardi veri e propri ma dei tempi tecnici necessari per individuare tutti i supplenti che hanno diritto all'agevolazione.
Quanto varrà il bonus di quest'anno?
Su questo c'è ancora incertezza perché non è ancora stata quantificata con precisione la platea degli aventi diritto, anche se secondo le stime i docenti dovrebbero essere circa 190mila. Molti di più rispetto a quelli che hanno beneficiato della misura nell'anno passato, quando il bonus era previsto solo per i docenti di ruolo.
Cosa si può acquistare con la Carta del Docente
Anche se si resta in attesa del decreto attuativo per conferma, l'importo del Bonus dovrebbe servire per acquistare libri e riviste, strumenti musicali, ingressi nei musei; biglietti per eventi culturali, teatro e cinema; corsi di laurea e master universitari; corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Mentre da quest'anno scolastico l’acquisto di hardware e software, pc compresi, è consentito “esclusivamente in occasione della prima erogazione” della Carta “e, successivamente, con cadenza quadriennale”.
Potrà essere usato anche per il trasporto?
Sì, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, la carta può essere utilizzata anche per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico (treni, autobus, metropolitana) e servizi di mobilità, finalizzati a raggiungere la sede scolastica o attività di formazione. L'estensione è confermata per i docenti di ruolo e alcuni precari, con dettagli operativi in arrivo.
È cumulabile o trasferibile?
La Carta del Docente è cumulabile per un massimo di due anni scolastici consecutivi, ma non è trasferibile. Il credito non speso entro la scadenza (31 agosto) viene perso. I buoni sono nominativi e non cedibili a terzi.
Come e quando spendere il buono?
I buoni vanno generati sull'applicazione web cartadeldocente.istruzione.it, presentandoli fisicamente oppure online ai negozianti accreditati.
Ci sono limiti di spesa per ogni singolo acquisto?
No, non ci sono limiti di spesa. Si può utilizzare anche l’intero buono per comprare un solo prodotto. Inoltre, se l’importo necessario per un acquisto è superiore all’importo disponibile, può comunque essere utilizzato, colmando la differenza con un altro metodo di pagamento tradizionale.
Come si attiva la Carta del Docente?
La Carta del Docente è un’applicazione web, quindi si può gestire in maniera esclusivamente virtuale. Per attivarla basta andare sul sito cartadeldocente.istruzione.it, o scaricare la relativa app per smartphone. Per registrarsi, però, è necessario dotarsi di identità digitale SPID.