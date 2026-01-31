Carta del docente 2025/2026, domande e risposte su novità e acquisti consentiti

Gennaio si è chiuso con la pubblicazione delle materie della Maturità dando così una certezza agli studenti che quest'anno devono sostenere l'esame. Sono invece ancora in attesa di certezze gli insegnanti che usufruiscono della la Carta del Docente. Il nuovo accredito era previsto entro la fine di gennaio ma manca ancora il decreto ministeriale con le specifiche degli importi e del numero dei beneficiari. Non è da escludere che l’erogazione possa slittare a inizio febbraio, ma l’accredito resta formalmente legato all’anno scolastico in corso. Facciamo il punto su cos'è questa agevolazione, quali sono le novità di quest'anno e che cosa è possibile acquistare.