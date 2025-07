Aumentano gli studenti che prendono il diploma, ma senza competenze: un maturando su due non capisce i testi che legge e va in crisi con i numeri

La strada da fare per ritenersi soddisfatti rimane comunque in salita. Questo perché non siamo ancora tornati ai livelli di competenze pre-pandemia in italiano e matematica in qualsiasi grado di istruzione misurato dall’INVALSI: dalla quinta superiore fino alla seconda elementare. A tal proposito, va evidenziato un dato curioso: come fanno bambini che cinque anni fa erano a casa o nella scuola dell’infanzia ad avere un ritardo di competenze a causa del minor tempo speso in un luogo che, ad oggi, è facoltativo?