Aosta, studenti rubano le password del registro elettronico: si alzano i loro voti, alle compagne mettono "2"

Un gruppo di studenti di terza media della scuola Luigi Barone di Verrès (Aosta) ha rubato le password di accesso al registro elettronico e trasformato una serie di insufficienze in '8', mentre i voti alti ottenuti da un paio di compagne si sono trasfrmati in '2'. Sono stati almeno 40 gli accessi abusivi al sistema informatico scolastico, in un arco di tempo ancora non chiaro. Le credenziali sono state sottratte ad almeno quattro, se non cinque, docenti. La vicenda è riportata sulle pagine locali della Valle d'Aosta del quotidiano La Stampa.