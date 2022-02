Abbigliamento scolastico, tanti istituti giocano d'anticipo per evitare problemi: uno studente su quattro ha un vero "dress code"

Infatti, se da un lato gli studenti combattono per poter esprimere la propria unicità anche tramite i vestiti che indossano ogni giorno per recarsi a lezione, presidi e professori non sempre sono d’accordo, imponendo restrizioni e divieti. A segnalarlo è una recente indagine condotta da Skuola.net , che ha chiesto a più di 1.300 studenti di dire la loro sull'argomento “vestiario scolastico”.

Spesso le linee guida sul vestiario sono "non scritte"

Per almeno 1 studente su 4, infatti, sono banditi - tramite apposita circolare - canottiere, pantaloni strappati, pantaloncini e gonne sopra al ginocchio e tutti quei capi di abbigliamento considerati “poco consoni” all’ambiente scolastico. Con conseguenti istruzioni, da parte del proprio istituto, su cosa indossare in classe. Solo il 3% parla di una vera e propria “divisa”

Leggermente meno rigida, ma non troppo, è la situazione in cui versa un’altra buona fetta di alunni. Perché oltre il 30% dei ragazzi dice che nella propria scuola un “dress code” esiste, ma è solamente implicito, senza nessun atto ufficiale che lo codifichi. Dunque nessuna misura stringente in merito è stata messa nero su bianco, tuttavia il regolamento viene sottinteso e rimandato al giudizio dei genitori, con il solo “consiglio” di mantenere sobrietà e rigore.

Alla fine, dunque, solo il 38% dei ragazzi rivela di avere carta relativamente bianca sul modo di vestirsi la mattina. Anche se questo non li mette comunque a riparo dal rimprovero di professori particolarmente “sensibili” al tema, proprio come avvenuto alla studentessa del Liceo Righi di Roma.

La scuola può imporre agli studenti come vestirsi?

La domanda a questo punto è: la scuola ha effettivamente il potere di decidere ciò che è consono o meno indossare all’interno delle proprie mura? Ebbene, sì. O meglio, non c’è nulla che lo vieti. Infatti, allo stato attuale, non esiste una legge che tratti delle regole da seguire in fatto di abbigliamento scolastico, sia per studenti che per i docenti. E’ ogni istituto che, nell’ambito della propria autonomia didattica riconosciuta su territorio nazionale, ha il diritto di indirizzare tramite regolamento il “dress code” dei ragazzi. Sono quindi le scuole a poter liberamente decidere se imporre un rigido vademecum su come scegliere i vestiti per la scuola, fino ad arrivare a imporre vere e proprie divise o grembiuli da indossare obbligatoriamente ogni giorno.