Qui Israele, mille giorni dal 7 ottobre 2023

Gli altri kibbutz più colpiti stanno seguendo percorsi differenti. A Kissufim oltre il 90% dei residenti è già rientrato dopo la ristrutturazione di circa 180 edifici. A Kfar Aza sono quasi conclusi i lavori su centinaia di abitazioni e sono in costruzione nuove case e servizi pubblici. Più complessa la situazione di Nir Oz, dove Hamas entrò in quasi tutte le abitazioni del villaggio e un residente su quattro fu ucciso o rapito: qui il rientro richiederà ancora diversi anni e procede nel rispetto delle richieste della comunità.