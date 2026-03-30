Bonus Nido 2026: addio al rinnovo annuale, la domanda all'Inps diventa automatica

Con la pubblicazione della circolare n.29 del 27 marzo 2026 l'Inps ha aggiornato le regole per ottenere il bonus nido - il contributo economico a sostegno delle famiglie con figli di età inferiore ai tre anni, finalizzato a coprire – in tutto o in parte – le rette di frequenza degli asili nido pubblici o privati autorizzati - e per i contributi destinati all’assistenza domiciliare dei bambini fino ai tre anni di età, introducendo alcune novità. Quella più importante riguarda il passaggio dalla domanda annuale a quella "pluriennale": in sostanza non sarà più necessario ripresentare l'istanza ogni anno con una notevole semplificazione per i genitori.