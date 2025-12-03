Vicini ai vaccini mRna contro i tumori ma pesano i tagli di Trump negli Usa

In questo quadro, tuttavia, l'Italia e l'Europa potrebbero guadagnare una posizione leader, candidandosi a diventare un nuovo polo di riferimento. Ma sono necessari maggiori investimenti. E' il messaggio di oncologi ed esperti internazionali riuniti a Napoli per la XVI edizione del Melanoma Bridge e la XI edizione dell'Immunotherapy Bridge, due eventi internazionali dedicati all'immunoterapia. "Di fronte a un potenziale rallentamento dei finanziamenti americani, l'Europa e l'Italia hanno l'opportunità di valorizzare le loro eccellenze con maggiori investimenti", afferma Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma Onlus e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale di Napoli.