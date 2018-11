Usa, presto trapianto di pene su un soldato reduce dell'Afghanistan

Nel 2018 verrà effettuato il primo trapianto di pene negli Usa su di un soldato reduce della guerra in Afghanistan. Ad annunciarlo al New York Times è un team di medici della Johns Hopkins University del Maryland. La procedura che verrà utilizzata è stata sperimentata solo altre due volte: in Cina nel 2006 e in Sudafrica nel 2015. Soltanto in quest'ultimo caso, però, il trapianto si può dire riuscito del tutto, tanto che il 21enne che l'ha subito è recentemente diventato padre.