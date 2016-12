Sudafrica, realizzato primo trapianto di pene al mondo su paziente 21enne

E' durato nove ore l'intervento passato alla storia come il primo trapianto di pene al mondo, effettuato presso il Tygerberg Hospital di Cape Town, in Sudafrica. Il paziente, un uomo di 21 anni, ha dovuto subire l'amputazione del membro in seguito a una circoncisione mal riuscita. L'organo "sostitutivo" è stato prelevato da un donatore deceduto. L'operazione, realizzata nel mese di dicembre, è stata annunciata soltanto adesso.

"È stato un grande privilegio essere parte di questo primo trapianto mondiale portato a termine con successo", ha dichiarato il professor Frank Graewe, responsabile di chirurgia plastica presso l'Università Stellenbosch. C'è voluto un intero team di chirurghi per ricostruire nervi e vasi sanguigni, ma dopo appena tre mesi di riabilitazione il paziente 21enne è tornato al massimo della funzionalità. "Un recupero incredibilmente rapido, di gran lunga inferiore ai due anni preventivati" hanno commentato i medici.



Il problema delle circoncisioni - Gli esperti affermano che ogni anno in Sudafrica sono circa 250 gli uomini che perdono il loro pene in seguito a pessime operazioni di circoncisione. Al momento sono nove i pazienti in attesa di effettuare lo stesso trapianto. Un intervento simile è stato effettuato nel 2005 in Cina, ma i medici hanno dovuto amputare di nuovo l'organo in seguito a gravi complicazioni fisiologiche.