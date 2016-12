Sudafrica, subì il primo trapianto di pene al mondo: ora diventerà padre

E' passato alla storia come il primo paziente al mondo ad aver subito il trapianto del pene, ora diventerà padre. La compagna dell'uomo, la cui identità non è stata rivelata per proteggere la sua privacy, ha comunicato al medico che eseguì l'operazione, Andre Van der Merwe, di essere incinta di quattro mesi. L'intervento era stato effettuato a dicembre presso il Tygerberg Hospital di Cape Town, in Sudafrica.

Il chirurgo ha detto di essere "molto contento" per la notizia e di non aver chiesto alcun accertamento sulla paternità, dal momento che "non ci sono motivi per non credere a quanto la coppia ha raccontato". E ha aggiunto: "Era quello che intendevamo quando gli avevamo detto che avrebbe riacquistato tutte le funzioni".



Il paziente aveva perso il pene a 18 anni in seguito ad un intervento di circoncisione realizzato in modo non professionale. La riabilitazione ha richiesto un periodo di circa tre mesi, al termine dei quali l'organo si era completamente ristabilito.