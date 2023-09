Tumori, torna la "Pigiama Run" per aiutare i bambini malati

Al tramonto di venerdì 15 settembre in 23 piazze di altrettante città in tutta Italia si andrà di corsa e...

in pigiama. Torna, infatti, alla sua quinta edizione, "Pigiama Run", la corsa non competitiva della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), con il patrocinio della presidenza del Consiglio Direttivo Nazionale dei Ministri. L'evento, alla sua quinta edizione, propone il binomio sport e solidarietà dedicato ai più piccoli, malati di tumore. L'obiettivo è mostrare in pigiama la vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. A fare da testimonial la coppia di amici Lilt, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa. Tutti possono correre o camminare - rigorosamente in pigiama - e divertirsi tra percorsi di varia lunghezza, punti ristoro e animazione.