Cancro, allarme Lilt: nel 2020 ha ucciso più del doppio rispetto al Covid

Nel 2020 in Italia 183mila persone sono morte di cancro, più del doppio rispetto alle 75.891 vittime del Covid. A lanciare l'allarme è Marco Alloiso , Presidente di Lilt ( Lega italiana per la lotta contro i tumori ) di Milano e Monza Brianza. Il Covid, infatti, obbligando allo stop molte delle campagne di screening, ha imposto una dura battuta d'arresto nella prevenzione. E le conseguenze - avverte l'Associazione - saranno visibili anche nei prossimi anni.

Il Covid ha modificato le nostre abitudini, non solo nella vita quotidiana, anche nell'approccio alla salute e alla prevenzione. Le visite rimandate, in aggiunta alla sospensione delle ormai consolidate campagne di screening, così come le difficoltà nel praticare sport rischiano di avere anche un effetto a lungo termine sulle malattie oncologiche.

Per invertire il trend in atto, Lilt ha dato il via a diverse iniziative, soprattutto per la diagnosi del tumore al seno, una delle malattie più trascurate in questi mesi: l'Osservatorio nazionale screening registra un calo del 53,8% delle mammografie nel 2020. Secondo i dati più recenti, inoltre, in Italia una donna su otto ha probabilità di ammalarsi di tumore al seno, le nuove diagnosi sono 55mila, 834.200 le donne a cui è stato diagnosticato, ma il tasso di sopravvivenza a 5 anni è oggi all’87%.

Ottobre sarà infatti il mese della 29esima edizione della "Campagna Nastro Rosa contro i tumori": "un'occasione - ha detto Alloisio - per rilanciare con forza l'urgenza di fare prevenzione come arma efficace contro il cancro".

Tra gli appuntamenti da segnare il "Viaggio della prevenzione": dodici giornate dedicate alla diagnosi precoce e gratuita del tumore al seno, secondo il seguente calendario:

In queste date, sarà possibile effettuare visite al seno e mammografia (l'esame è riservato alle donne over40) presso lo "Spazio Lilt Mobile", un doppio ambulatorio su ruote completamente attrezzato. Sono 11 le tappe previste nel territorio di Milano e Monza, mentre il 23 ottobre ci sarà l'"Open Day" con visite gratuite su appuntamento nei 7 ambulatori dell'Associazione.