Tumori, boom di casi nel post-pandemia: oltre 18mila casi in tre anni

Un'ondata di nuovi casi di tumori ha caratterizzato il post-pandemia in Italia.

In tre anni, l'incremento è stato infatti di 18.400 diagnosi: erano 376.600 nel 2020 e quest'anno sono stimate 395.000 nuove diagnosi. Sono i dati che emergono dal rapporto "I numeri del cancro in Italia 2023", frutto del lavoro dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e presentato all'Istituto superiore di sanità. Questi dati e previsioni del rapporto si spiegano analizzando il dato relativo all'adesione agli screening: nel 2022 a livello nazionale c'è stato una diminuzione del 3% della copertura degli screening mammografico (43%) e colorettale (27%). Tuttavia, in tredici anni sono state salvate 268mila vite grazie ai progressi della ricerca.