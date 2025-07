Suonare uno strumento mantiene giovane il cervello

Nel complesso, i risultati supportano l'ipotesi che la pratica musicale potenzi la riserva cognitiva, compensando il declino legato all'età e mantenendo l'integrità e l'architettura funzionale delle reti neurali. "Uno stile di vita positivo aiuta gli anziani ad affrontare meglio l'invecchiamento cognitivo e non è mai troppo tardi per intraprendere e mantenere un hobby gratificante come imparare a suonare uno strumento", commenta Lei Zhang della Baycrest Academy for Research and Education. "Proprio come uno strumento ben accordato non ha bisogno di essere suonato più forte per essere udito, il cervello degli anziani musicisti rimane perfettamente accordato grazie ad anni di allenamento", aggiunge Yi Du dell'Accademia cinese delle scienze. "Il nostro studio dimostra che questa esperienza musicale rafforza la riserva cognitiva, aiutando il cervello a evitare il solito sovraffaticamento legato all'età, tipico di chi cerca di comprendere un discorso in luoghi rumorosi".