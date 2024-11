Vedere un film? Che fatica per il cervello: attiva 24 circuiti diversi

Il MIT ha mappato per la prima volta tramite risonanza magnetica cosa accade nel cervello durante la visione di film come "Inception", "The Social Network" e "Mamma ho perso l'aereo". I ricercatori hanno analizzato le scansioni dell'intero cervello ottenute da 176 partecipanti impegnati a guardare brevi clip dei film scelti, e hanno poi applicato algoritmi di Intelligenza Artificiale per identificare le varie reti cerebrali. I risultati hanno rivelato il coinvolgimento di 24 diversi circuiti associati a specifici aspetti: ad esempio, il riconoscimento di volti e corpi, il movimento, luoghi e punti di riferimento, il linguaggio e le interazioni tra esseri umani e oggetti. I dati mostrano anche che, quando il contenuto del film diventa difficile da seguire, prendono il sopravvento aree del cervello deputate al cosiddetto "controllo esecutivo", cioè quelle che consentono di pianificare azioni, risolvere problemi e dare priorità alle informazioni più importanti. Invece, durante le scene più semplici, predominano regioni con funzioni specifiche, come quella per l'elaborazione del linguaggio.