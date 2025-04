Ti piace ascoltare la musica? Dipende (anche) dal tuo Dna

Ai partecipanti era stato chiesto per esempio di valutare la propria sensibilità alle ricompense in generale e il senso di gratificazione provato con la musica; per ciascun individuo era stata poi valutata la capacità di percepire particolari aspetti della musica come la melodia e il ritmo. Dai risultati è emerso che la capacità di provare piacere ascoltando musica è in parte ereditaria: circa il 54% della variabilità osservata nel campione era associato a differenze genetiche tra gli individui. Il team ha anche scoperto che le influenze genetiche sulla sensibilità alla gratificazione musicale sono in parte indipendenti dalla sensibilità alla ricompensa in generale e dalle capacità percettive della musica. Lo studio ha inoltre evidenziato che distinti circuiti genetici influenzano diversi aspetti del godimento musicale, come la regolazione delle emozioni, il ballare a ritmo o suonare musica con altre persone.