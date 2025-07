Pollini, la stagione si allunga sempre di più e non è ancora finita

Secondo il Cams l'allungamento della stagione delle allergie è un effetto collaterale dei cambiamenti climatici. I dati hanno mostrato che in diverse parti d'Europa i livelli di polline erano "estremi" nel corso della scorsa primavera. E tali livelli hanno comportato una perseveranza di allergeni nell'aria anche oltre fine maggio-inizio giugno, che solitamente segna la conclusione del periodo critico. Non solo, il Cams ha rilevato anche un incremento delle persone allergiche negli ultimi anni: attualmente, circa un quarto degli adulti in Europa soffre di allergie trasmesse per via aerea, tra cui l'asma grave. Una percentuale che cresce fino al 30/40% dei bambini, a seconda delle zone geografiche prese in considerazione. Come se non bastasse, l'Organizzazione mondiale della sanità prevede che la metà degli europei nel 2050 mostrerà sintomi di allergie a pollini o spore.