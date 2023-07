Pfas, uno studio: "provocano danni alla fertilità e aumentano il rischio di cancro"

Lo studio Gli esperti hanno raccolto 2.144 campioni di sette diverse specie animali per esaminare le risposte a livello molecolare dell'esposizione ai Pfas. "La nostra ricerca offre una visione completa dei meccanismi molecolari alla base della tossicità di queste sostanze, in modo da offrire dati solidi su cui basare le scelte necessarie per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente", spiega Federico Manuel Giorgi professore al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna, che ha coordinato lo studio.

I danni provocati dai Pfas I risultati della ricerca confermano una serie di effetti negativi sulla salute prodotti dall'esposizione a questi composti. Ad esempio, una forte regressione del metabolismo e del trasporto dei lipidi e di altri processi correlati allo sviluppo ovarico, alla produzione di estrogeni, all'ovulazione e al funzionamento fisiologico del sistema riproduttivo femminile. Tutti elementi che possono spiegare gli effetti dannosi dei Pfas sulla fertilità.

Stare a contatto con queste sostanze favorisce anche lo sviluppo di vari tipi di cancro, tra cui leucemia, tumore al seno e al pancreas. Lo studio sembra inoltre confermare l'effetto tossico dei Pfas sul sistema immunitario. I ricercatori hanno infatti messo in luce il meccanismo che potrebbe spiegare l'indebolimento delle reazioni immunitarie, della produzione di anticorpi e delle risposte alle vaccinazioni, osservato in particolare nei bambini esposti ai PFAS prima o dopo la nascita.

Che cosa i sono Pfas I Pfas sono composti chimici artificiali ampiamente utilizzati per le loro capacità di resistenza e proprietà ignifughe e idrorepellenti. Si trovano ovunque, nella nostra vita quotidiana: nei rivestimenti antiaderenti, schiumogeni antincendio, tessuti impermeabili, pesticidi, materiali per l'edilizia e prodotti per la pulizia e l'igiene personale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) fa rientrare all'interno di questa categoria più 4.700 diverse molecole, rendendo questo gruppo la più estesa famiglia di inquinanti emergenti.

A causa della loro alta stabilità molecolare, infatti, questi materiali finiscono per diffondersi ampiamente nell'ambiente, dove possono rimanere per anni. In particolare, i Pfas si riversano in grandi quantità nei bacini idrici, da dove possono percorrere grandi distanze, entrando nell'ecosistema acquatico e risalendo la catena alimentare fino agli esseri umani. Tracce di queste sostanze sono state individuate anche nel latte materno, nella placenta e nei capelli.