Oms: 1,4 milioni di morti in Europa per inquinamento e clima

I morti per inquinamento

Questi nuovi dati sono oggetto di discussione proprio in questi giorni alla settima conferenza ministeriale su ambiente e salute a Budapest. "Prevenire oltre un milione di morti ogni anno a causa di fattori di rischio ambientale è alla nostra portata, sappiamo cosa fare e ora è il momento di trasformare le parole in azioni", ha affermato Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa. Il nuovo rapporto mostra anche che nella Regione che copre l'Europa e l'Asia centrale, nel 2019, circa 570.000 decessi erano attribuibili all'inquinamento atmosferico e più di 150.000 all'inquinamento domestico. Nel 2020, circa 77 milioni di persone non avevano accesso all'acqua potabile. Mentre gli spazi verdi hanno un effetto protettivo sulla salute e possono ridurre la mortalità per cause naturali di quasi l'1%.