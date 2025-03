Parkinson, studiata la struttura della proteina all'origine della malattia

Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Science da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di ricerca medica australiano Walter ed Eliza Hall, e apre allo sviluppo di nuovi farmaci per una patologia che al momento non possiede cure in grado di arrestarne la progressione: le nuove terapie potranno, infatti, utilizzare la proteina come bersaglio, un obiettivo fino a ora impossibile da raggiungere viste le poche informazioni a disposizione.