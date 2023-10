Da Parigi a Londra fino a Milano: preoccupano le cimici dei letti

Si espande l'emergenza delle cimici dei letti . Il minuscolo parassita - che, grande come un seme di cocomero, dilaga lasciando punture, bolle e riproducendosi vorticosamente - è arrivato anche in Italia. Infatti, due turisti australiani hanno raccontato di averle trovate in un treno partito da Monaco e diretto alla città lombarda.

Il racconto dei turisti australiani - I turisti australiani hanno raccontato la loro esperienza tramite un video su Instagram: "Abbiamo preso un treno notturno, che era abbastanza sporco. Ma, essendo appunto un treno, non ci aspettavamo nulla di che. Il mattino seguente, però, abbiamo cominciato a notare morsi su tutto il corpo. Abbiamo contattato la compagnia che ha immediatamente effettuato i controlli e confermato si trattasse di cimici da letto".

La situazione a Parigi - Nella capitale francese, da qualche mese sono sempre più frequenti i casi che esplodono nelle case, con famiglie che devono sottoporsi a lunga e difficile disinfestazione, dagli esiti spesso fallimentari. Interi vagoni dei treni e del metro sono stati invasi tanto che è dovuto intervenire il governo.

Il sindaco di Londra dice che le cimici sui mezzi sono una preoccupazione - La minaccia delle cimici sui mezzi di trasporto pubblico a Londra è "una vera fonte di preoccupazione". Lo ha dichiarato il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan. Come riferisce il quotidiano The Guardian, un video che mostra una cimice sulla gamba di un passeggero lungo la linea Victoria della metropolitana è diventato virale ed è stato visto oltre un milione di volte. Il video ha suscitato l'allarme sul fatto che il Regno Unito possa affrontare problemi simili a quelli di Parigi. Khan ha rassicurato gli utenti dei mezzi pubblici, dicendo che Tfl, l'operatore del trasporto pubblico di Londra, ha i migliori programmi di pulizia notturna. "Per una serie di ragioni non crediamo che i problemi di Parigi si presenteranno a Londra", ha concluso Khan.

Scomparse o quasi dopo gli anni Cinquanta, le cimici hanno fatto il loro ritorno da una trentina d'anni in diversi Paesi, sviluppando anche una discreta resistenza ai prodotti insetticidi. Sono attivissime di notte, si nutrono soprattutto di sangue umano, prediligono materassi e copriletti e vengono trasportate in abiti e bagagli.