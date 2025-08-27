Le ondate di caldo fanno invecchiare come fumo e alcol: effetti sulla salute degli organi

Gli esperti hanno quindi analizzato i risultati di diversi esami medici, tra cui valutazioni della funzionalità epatica, polmonare e renale, della pressione sanguigna e dell'infiammazione, per calcolare l'età biologica. Hanno quindi confrontato l'età biologica con la temperatura cumulativa totale cui i partecipanti erano stati probabilmente esposti, in base al loro indirizzo di residenza, nei due anni precedenti la visita medica. I loro calcoli suggeriscono quindi che il loro orologio biologico abbia corso più in fretta, e in particolare che per ogni 1,3 °C in più a cui un partecipante era esposto, in media si aggiungevano appunto 0,023-0,031 anni al suo orologio biologico.