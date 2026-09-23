Muscoli artificiali per collegare le protesi ai nervi residui: la nuova frontiera della ricerca italiana

Per realizzare il tessuto, il team ha utilizzato mioblasti, cellule progenitrici dalle quali si sviluppano le cellule muscolari, combinandoli con biomateriali progettati per favorire la crescita e la maturazione del tessuto. Nei test condotti sui ratti, l'impianto è stato collegato al nervo residuo attraverso un intervento chirurgico. I ricercatori hanno osservato la formazione di una connessione funzionale tra il tessuto nervoso e quello muscolare. Il passaggio è particolarmente importante, perché il muscolo ingegnerizzato può diventare un elemento intermedio nella comunicazione tra il sistema nervoso e il dispositivo protesico.