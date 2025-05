Perché abbiamo un'insaziabile voglia di dolci? Mappato il recettore chiave

Il risultato, pubblicato sulla rivista Cell, si deve al gruppo di ricercatori guidato dallo Zuckerman Institute della Columbia University statunitense, e si tratta di un passo avanti fondamentale che apre alla possibilità di regolare il desiderio di zucchero, ad esempio tramite nuovi dolcificanti. I ricercatori coordinati hanno impiegato circa tre anni per portare a termine l'impresa, principalmente perché il recettore del gusto dolce si è rivelato estremamente difficile da ottenere in laboratorio. Una volta superato questo ostacolo, hanno utilizzato la criomicroscopia elettronica per analizzare il recettore: questa tecnica spara fasci di elettroni verso le molecole congelate per catturare istantanee da diverse angolazioni, in modo da ricostruire infine l'intera struttura tridimensionale in maniera estremamente dettagliata.