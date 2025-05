Lo studio Usa: non è vero che invecchiando si diventa meno curiosi

I risultati hanno mostrato che, mentre la curiosità generale di tratto diminuisce nel corso della vita, quella di stato aumenta notevolmente dopo la mezza età e continua a crescere fino alla vecchiaia. Secondo gli autori dello studio, ciò si spiega col fatto che, nella prima parte della vita, le persone sono generalmente interessate ad acquisire conoscenze e competenze che gli serviranno per avere successo a scuola, nel lavoro e per mettere su famiglia. Man mano che si va avanti negli anni, non c'è più la necessità di dedicare tante risorse a mantenere una curiosità generale, e c'è invece la possibilità di coltivare i propri interessi e le proprie passioni, alimentando una curiosità più specifica. "Invecchiando, non vogliamo smettere di imparare, siamo solo più selettivi su ciò che vogliamo imparare", dice Alan Castel, che ha coordinato i ricercatori.