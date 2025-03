Il cervello invecchia dai 40 ai 60 anni: ecco perché

La scoperta, pubblicata sulla rivista Pnas dell'Accademia Nazionale delle Scienze americana da un gruppo guidato dall'Università statale di New York a Stony Brook, arriva grazie all'analisi delle risonanze magnetiche di oltre 19mila individui, che hanno mostrato come l'invecchiamento cerebrale non segue un andamento costante, ma è segnato dai due "gradini" principali: tra i 44 e i 47 anni e poi tra i 62 e i 67 anni. I ricercatori guidati da Botond Antal hanno inoltre identificato un terzo gradino, tra i 76 e i 90 anni, nel quale la destabilizzazione raggiunge il limite massimo e si arresta. I primi due passaggi chiave sembrano ricalcare quelli scoperti dallo studio pubblicato lo scorso agosto su Nature Ageing da un altro gruppo, che in corrispondenza di 44 e 60 anni ha individuato drastici aumenti o diminuzioni in migliaia di molecole e microrganismi presenti nel corpo, che fanno avanzare repentinamente l'invecchiamento. Trattamenti precoci e preventivi somministrati durante questa finestra critica potrebbero evitare o limitare i danni causati dalle malattie neurodegenerative che possono insorgere più avanti nel corso della vita.