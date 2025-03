Pausa dallo smartphone? Bastano tre giorni per rimodellare il cervello

Cosa succede al nostro cervello se dopo un uso eccessivo dello smartphone, non lo utilizziamo per un po' di tempo? La rinuncia al dispositivo anche per soli tre giorni rimodella l'attività cerebrale. A dirlo è uno studio guidato da Mike M. Schmitgen, dell'Università di Heidelberg in Germania, e pubblicato sulla rivista Computers in Human Behavior. Esso dimostra anche che la carenza del telefono stimola i recettori delle dipendenze, come quelle da fumo e alcol.