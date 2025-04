L’età pregeriatrica, il medico consiglia ... il segreto per invecchiare bene

"Mentre la ricerca continua a studiare nuove strategie per rallentare l'invecchiamento cellulare, al San Raffaele affrontiamo questa fase cruciale della vita con un approccio completo e personalizzato grazie a un team multidisciplinare, composto da internisti, endocrinologi, cardiologi, nutrizionisti e psicologi, che vive e opera all’interno del nuovo Centro di Eccellenza per la Salute Metabolica, istituito proprio con l’obiettivo di affrontare in maniera organica i diversi aspetti che compongono la sindrome metabolica per ridurre al minimo il rischio cardiovascolare e l’invecchiamento non di successo. Per questo, oltre a contribuire alla ricerca in questo campo, il nostro impegno si traduce in percorsi di prevenzione e cura su misura che permettono di adattare prevenzione e terapie al profilo genetico e metabolico di ogni individuo. Quando il paziente si rivolge al nostro Centro la squadra procede ad una valutazione specialistica, che comprende la visita medica e una valutazione nutrizionale, per poi passare alla valutazione del profilo metabolico, ovvero la valutazione real-time della condizione di diabete e/o pre-diabete, dislipidemia, infiammazione sistemica. Successivamente si procede a educare il soggetto alla salute metabolica fornendo indicazioni generali sulla nutrizione clinica, sull’attività fisica e in ambito psicologico, e infine, si predispone il monitoraggio e il follow-up, cadenzato da visite di controllo in presenza e/o in telemedicina a seconda delle indicazioni cliniche. Quando indicato, il nuovo Centro d’Eccellenza del San Raffaele, in quanto centro di riferimento in Lombardia, può avvalersi della somministrazione di una nuova classe di farmaci, come Semaglutide e Tirzepatide, che attraverso meccanismi d’azione innovativi, e mantenendo un profilo di sicurezza molto elevato, hanno dimostrato efficacia nell’ambito del sovrappeso e dell’obesità. La ricerca degli ultimi anni ha infatti confermato l’efficacia di quest’ultimi nella cura della sindrome metabolica essendo capaci di ridurre il rischio di ictus e di infarto e di proteggere il cuore".