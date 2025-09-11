Influenza, nella scorsa stagione 601 in Terapia Intensiva: più colpiti 60-79 anni

Nella stagione 2024-2025 in Italia, 601 persone sono state ricoverate in Terapia Intensiva per l'influenza, e tra queste 134 sono decedute. Lo afferma il rapporto della Sorveglianza Integrata Sari, secondo cui sia i casi gravi sia i decessi si sono verificati per la maggior parte in persone non vaccinate. La sorveglianza si basa sulle segnalazioni da parte degli ospedali di tutti i casi di gravi infezioni respiratorie acute (Sari) e sindromi da distress respiratorio acuto (Ards), ricoverati presso i reparti di Terapia intensiva e/o sottoposti a terapia Ecmo (Ossigenazione Extracorporea a Membrana) e in cui sia stata confermata la presenza di un tipo o di un sottotipo di virus influenzale.