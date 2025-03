Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale: "Corriamo insieme per salvare le Unità spinali"

Venerdì 4 Aprile si celebra la Giornata nazionale dalla persona con lesione al midollo spinale proclamata con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2009. In questa occasione la FAIP, Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale, in collaborazione con SIMS Societa Italiana Midollo Spinale, con il CIP Comitato Italiano Paralimpico e con il sostegno della Fondazione Serena-Olivi, promuove e organizza una serie di iniziative sul territorio Nazionale per ribadire l’importanza delle Strutture Complesse denominate Unità Spinali Cod. 28 Alta Specialità Riabilitativa. La difesa, il potenziamento e il rilancio di queste strutture sono essenziali per assicurare che le Persone con lesione al midollo spinale ricevano il miglior trattamento possibile durante tutte le fasi della loro vita, dal periodo acuto alla riabilitazione, dal reinserimento sociale alla gestione delle complicanze. Investire nella salvaguardia e nel potenziamento delle Unità Spinali è quindi cruciale per garantire la miglior qualità di vita possibile a tutte le Persone che vivono con lesioni al midollo spinale.