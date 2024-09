Disabilità e sesso: oggi si può

"Diciamo innanzitutto che spesso noi medici siamo troppo focalizzati sulla tecnologia, sulla soluzione chirurgica, su nuovi interventi da fare. A volte invece basta semplicemente dare delle comunicazioni diverse. Parliamo dei sex toys, che in realtà esistono dalla notte dei tempi ma solo molto di recente sono entrati a far parte dei consigli possibili per raggiungere soddisfazione sessuale. C'è anche il discorso farmacologico, che è molto comune nell'uomo, ma non così nella donna dove c'è pochissima esperienza anche se certe soluzioni possono venire proposte. Al giorno d'oggi abbiamo così tanti feedback dalle persone che ci raccontano le loro esperienze - per esempio qual è la posizione migliore durante l'atto sessuale in determinate condizioni di disabilità, ma anche altro - da avere un grande pacchetto di informazioni da fornire ai nuovi pazienti. La cosa interessante è che le donne da questo punto di vista sono meno attive nel chiedere informazioni, spesso siamo noi medici a stimolare la conversazione su questo punto perché loro non lo fanno. Una postilla, noi parliamo di soluzioni per la sessualità uomini e donne tralasciando le diverse identità di genere per una semplice questione di statistica in quanto i pazienti omosessuali o che hanno avviato un percorso di transizione con cui abbiamo avuto a che fare sono al momento pochissimi, ma ci sono".