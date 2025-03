Disabilità, Adriana Cassinis: "Il Congresso della Sims per condividere le esperienze terapeutiche"

Avere medici, fisiatri, professionisti di ogni settore e persino gli assistenti sociali è la nostra forza. Se abbiamo in carico all’Unità spinale, del Nigurda o in qualsiasi altro ospedale, un paziente da sei mesi gravemente lesionato abbiamo bisogno della collaborazione degli assistenti sociali per il dopo. Lavorare da subito in palestra, consultare chirurghi e fisioterapisti fin dall’inizio, indirizza subito per il meglio possibile il percorso riabilitativo. Riunire tutte queste professionalità è un grande vantaggio per il paziente.