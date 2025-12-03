Giornata mondiale della disabilità, Di Maolo (Istituto Serafico di Assisi): “Autonomia e diritti, così costruiamo una società senza esclusi”

Si tratta di una novità assoluta, un nuovo approccio che la riforma della disabilità del 2024 impone. Quest'iniziativa comporta servizi e interventi per realizzare un progetto di vita della persona con disabilità che parta dalle scelte, desideri, dalle preferenze e dagli obiettivi della persona stessa. È un sostegno educativo e sociale. Potrebbe risultare difficile pensare a questo Progetto per chi ha una disabilità grave e un deficit mentali, sembra che chi ha questa condizione non abbia desideri, ma non è cosi. L’iniziativa sostiene gli operatori sociosanitari e le altre figure coinvolte che valutano i bisogni di salute, il contesto sociale e ambientale della persona con disabilità, che riconosco e interpretano le sue preferenze, e la sua volontà, ma anche i suoi limiti per accompagnarla in un percorso di libertà attraverso le competenze per vivere la vita che desidera. Anche nei confronti degli individui con disabilità grave, questo Progetto rappresenta un cambio di approccio, non decidiamo noi quali sono le loro necessità, dobbiamo ascoltarli per fare loro vivere l’esistenza che preferiscono. Significa supportare le capacità in campi come l’arte e lo sport, ma anche gli aspetti funzionali di autonomia nella vita quotidiana e nelle relazioni sociali.