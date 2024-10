Disabilità, Di Maolo (Istituto Serafico di Assisi): "Le grandi economie sanno che lo sviluppo passa per politiche di inclusione, inizia un grande cambiamento anche grazie all'AI"

"#INAIUTO è un fondo finanziato dalla comunità e dalle associazioni per aiutare le persone disabili e le loro famiglie, in caso di povertà sanitaria, ad esempio per il pagamento di visite mediche o in un periodo di difficoltà sociale. Il progetto è un aiuto concreto in un periodo come quello odierno in cui la povertà è anche relazionale: i genitori con figli disabili si trovano soli, non ci sono più reti sociali solide e spesso non sanno come risolvere le difficoltà".