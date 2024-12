Giornata mondiale della disabilità, Di Maolo (Istituto Serafico di Assisi): "Giovani fondamentali per una società senza barriere"

"C’è bisogno di una narrazione che coinvolga tutti gli attori: le persone con disabilità, le associazioni e i media che siano sensibili ai temi della disabilità e dell'inclusione. Dobbiamo narrare il bello dell’umanità, le fatiche e le conquiste: è questo l'obiettivo culturale per il quale dovremmo essere alleati. È importante partire dalle nuove generazioni: spendersi nel dialogo con i giovani nelle scuole. Essi seguono modelli e stereotipi che non esistono: legano il valore della vita a un corpo senza limitazioni e si scontrano con l'irrimediabilità, con una realtà fatta di limiti e fragilità. I giovani invece non devono avere paura del limite che fa parte della vita. Per loro conoscere come si vive con una disabilità può essere una ricchezza: devono capire come possono fare la differenza nella quotidianità per creare un mondo senza esclusi e senza barriere. Il futuro è nelle loro mani".