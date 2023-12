Disabilità, Mattarella: "Superare pregiudizi e stereotipi"

Sulle disabilità "è necessario cambiare la prospettiva, superando pregiudizi e stereotipi di cui milioni di persone sono ancora vittime".

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "Si tratta di persone sulle cui potenzialità dobbiamo investire perché le loro abilità, la loro resilienza, creatività e forza di volontà sono una risorsa per tutti noi. È una questione che riguarda ciascuno di noi, personalmente e come comunità, per contribuire a costruire un presente più inclusivo e accessibile a tutti".