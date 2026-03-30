Autismo, ad Assisi l'elettroencefalogramma si trasforma in un gioco

“Qui la tecnica clinica non basta: servono ascolto, preparazione e rispetto dei tempi di ogni bambino e della sua famiglia”, spiega la dottoressa Ornella Ciccone, neuropediatra del Serafico. Ed è proprio questo il cuore del metodo: non costringere il bambino ad adattarsi all’esame, ma ripensare l’esame a partire dal bambino. Nel concreto il percorso comincia una settimana prima: il piccolo paziente va nello stesso ambulatorio in cui farà poi l’elettroencefalogramma accompagnato dai genitori. Esplora la stanza, gioca, conosce gli operatori, si sdraia sul lettino, guarda un cartone animato scelto da lui. Poi entra in scena il “gioco della piscina”: la cuffia con gli elettrodi viene proposta dentro una cornice ludica e rassicurante, come se fosse il copricapo per entrare in acqua. All’inizio resta sulla testa solo per pochi secondi. Poi, tentativo dopo tentativo, il tempo aumenta. Anche la pulizia della cute, spesso mal tollerata, viene introdotta gradualmente e sempre dentro il gioco. In alcuni casi si fanno perfino foto al bambino con la cuffia e al genitore, da riguardare insieme, mentre non mancano rinforzi positivi semplici e immediati: applausi, sorrisi, gesti di incoraggiamento. A casa, nei giorni successivi, sono i genitori a riprendere lo stesso gioco mantenendo viva la familiarità con quell’oggetto e con quella sequenza di gesti. “Si parte sempre da uno spazio di gioco libero perché il bambino non deve mai sentirsi costretto: prima deve ambientarsi, poi entra in relazione con l’operatore attraverso il gioco. E anche ciò che segue – dal "gioco della piscina" alla merenda, ai cartoni animati – viene proposto in modo ludico e divertente. Così la paura si scioglie, il bambino si sente accolto e l’esame viene svolto senza alcun supporto farmacologico”, sottolinea ancora Ciccone.