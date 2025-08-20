Sintomi dell'autismo fatti regredire nei topi: la ricerca dell'Università di Stanford

I ricercatori hanno deciso così di somministrare ai topi con l'autismo il farmaco antiepilettico sperimentale indicato con la sigla Z944, che ha agito sul nucleo reticolare del talamo facendo regredire alcuni sintomi tipici del disturbo autistico, come la suscettibilità alle crisi epilettiche, la maggiore sensibilità agli stimoli, l'aumento dell'attività motoria, comportamenti ripetitivi e riduzione delle interazioni sociali. Il risultato, viene spiegato, ha confermato per la prima volta che il nucleo reticolare del talamo è coinvolto nell'autismo e che esiste una sovrapposizione dei processi alla base dei disturbi dello spettro autistico e dell'epilessia.