“Autismo, oltre i falsi miti”: un nuovo podcast per raccontare l'autismo senza stereotipi

Numeri, cause e possibilità di trattamento dell’autismo

Tra gli ospiti del podcast la ricercatrice Maria Luisa Scattoni approfondisce l'epidemiologia dell'autismo, esaminando le prevalenze e le variabilità dei casi in diverse popolazioni per cercare di comprendere le cause e i meccanismi biologici alla base di questa condizione, rimarcando anche il progresso delle conoscenze scientifiche che ogni anno vengono fatte sull’autismo.