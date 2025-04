Autismo: a Milano "Stand-Up Autistic Pride", lo spettacolo che celebra la neurodivergenza

"L'autismo è un funzionamento mentale: uno dei modi in cui la mente funziona. Ormai si parla di spettro autistico poiché esistono tante caratterizzazioni diverse di questo funzionamento. Questo tipo di iniziativa è preziosa perché attraverso l’arte si intercettano le persone che non sono a conoscenza dei disturbi dello spettro autistico: queste ultime si incuriosiscono oppure prestano più attenzione alle persone neurodivergenti. La nostra mission è creare ponti tra le persone neurodivergenti e le persone neurotipiche in modo che si comprendano reciprocamente in tutti gli ambiti società, dalla scuola, alla socialità, al lavoro. Le caratteristiche neurodivergenti aggiungono valore, ma purtroppo non siamo ancora in un mondo neuroinclusivo che ne valorizza le competenze".