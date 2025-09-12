Fungo killer, allerta negli ospedali europei: l'Italia tra i Paesi più colpiti

Un fungo killer si sta diffondendo sempre di più negli ospedali europei, e l'Italia è tra i paesi più colpiti. Si tratta della Candidozyma auris (già nota come Candida auris) che tra il 2013 e il 2023 ha fatto registrare nei Paesi dell'Unione europea oltre 4mila casi. A lanciare l'allarme è stato l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che sulla base di un'indagine effettuata su 36 Paesi ha notato una rapida diffusione e un picco di casi nel 2023 (1.346). Nel decennio monitorato l'Italia è risultata al terzo posto per segnalazioni (712), dietro solo a Spagna (1.807 casi) e Grecia (852).