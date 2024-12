Fumo, uno studio inglese: ogni sigaretta accorcia la vita di 20 minuti

Il fumatore medio che non smette, ha ammonito Sarah Jackson, ricercatrice capo del gruppo di studio su alcol e tabacco alla Ucl, può invece perdere "circa un decennio di vita". Il fumo è indicato da tempo dai medici come una delle cause principali di morte evitabile nel mondo. Soltanto in Gran Bretagna è associato ogni anno al decesso prematuro di 80mila persone e di circa un quarto di tutte le diagnosi di cancro, anche se - ammettono gli specialisti - non mancano fumatori che vivono a lungo.