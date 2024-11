Gb, governo presenta in Parlamento stretta su fumo e svapo

Il governo laburista britannico presenta in Parlamento una proposta di legge che introduce una importante stretta contro il fumo nel Regno Unito, col divieto di acquistare tabacco per tutti i nati a partire dal gennaio 2009 in modo da arrivare alla prima "smoke-free generation". La proposta di legge limita inoltre anche la diffusione delle sigarette elettroniche (e-cig) in particolare tra i giovani, dopo la già annunciata messa al bando di quelle usa e getta dal prossimo giugno.